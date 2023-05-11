又話「8-1=0」？ 隊友急轉口風 So Ching賠償傾掂數 宣布退出COLLAR

阿Mo與So Ching因「舞」結緣，男友更曾為她編舞出賽。

女團COLLAR成員So Ching自舞者男友阿Mo受重傷，她10個月以來經歷停工及「復出」的身心煎熬，昨日終以「不能磨滅的痕迹」為由宣布退團！而COLLAR強調「7個走下去」，不過成員的「8-1=0」搬龍門論惹公憤，被揶揄：「真係畀佢哋歸零。」

COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）自男友阿Mo（李啟言）在MIRROR演唱會遇嚴重事故後，在她停工5個月期間屢傳出退團消息，不過今年1月初舉行的叱咤頒獎禮上卻強勢「復出」，當時揚言獲男友支持重投演藝圈，隨後出席單曲《The Bright Side》發布會又孖隊友Winka開騷，看似復常，但日前舉行的CHILL CLUB頒獎禮，就算有份以女團身份連獲2獎，但她報稱因病缺席，而昨日她在社交網撰長文正式宣布退團，COLLAR由8變7人，消息震撼粉絲。

創傷未平：留下不能磨滅痕迹 她剖白艱辛的心路歷程，指自去年男友事發後，創傷一直無法被療愈：「每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕迹。」又指在過去10個月中曾努力過：「在不同階段也萌生不同想法與情緒，儘然有面對大家，踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。」所以經過多番考慮及與公司商討後，她決定退出COLLAR。又謂向支持及鼓勵她的粉絲表示抱歉，但希望獲明白：「每個人正經歷的事，正在走的路不全然相同，或者在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在，努力地發揮自己。」至於將來，她尚未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，或在舞蹈或其他方面，努力進修、裝備自己。而所屬公司MakerVille在網上發文，表示尊重So Ching退團意願，並會作出適當配合。

而於So Ching昨午約2時半發「退團文」前，傳媒收到MakerVille臨時舉行記者會的通知，安排7位COLLAR成員在經理人Wing陪同下舉行約15分鐘記者會公布「最新動向」，成員Day、Winka、Sumling、Gao、Marf、Candy及Ivy So現身時神色凝重，逐一剖白對So Ching的不捨心情，隊長Gao表示對方退團是艱難的決定，但會尊重及祝福，又指會依So Ching所願7個人繼續走下去，但當問到對方何時有此決定，Gao竟說：「唔係好記得，較早前啦，（最後一次幾時見面？）唔係好清楚記得，不過係一齊見嘅。（可有挽留？）一直有溝通。（有冇期待佢歸隊嘅一日？）佢之後嘅去向或者之後做嘅嘢，其實佢嘅文章都表達咗，我哋會祝福佢。」

問到COLLAR可會加入新成員？經理人Wing表示：「唔會，COLLAR永遠係COLLAR。」至於So Ching是否仍屬MakerVille旗下藝人及退團可須賠償？Wing迴避正面回應，只說：「合約嘅細節唔方便講，不過同So Ching溝通，彈性處理，攞個平衡。」又指So Ching的作品已全部推出，不會再有新作，並指COLLAR不會受影響，有很多計劃進行中。問到So Ching是否對舞台有陰影？Gao又重複：「佢喺文章已交代咗，希望大家畀空間佢，唔好有咁多揣測。」

隊友死撐：歸零再出發 Winka對於早前的「8-1=0」說法，她說：「當時個說法係想畀So Ching力量，想話新作會等佢返嚟再做，依家佢嘅決定我哋會尊重同接納。『8-1=0』，我哋依家歸零，重新出發，之後7個人做唔同嘅作品。」此言論即引起網民不滿，留言大罵：「不如真係畀佢哋歸零，決定unfollow佢哋全部」、「當初畀人攻擊就『8-1=0』一條心，依家有人退團，零就係解重新出發，即係當初就打算放棄自己口中嘅好隊友。」亦有網民轟MakerVille推7個女仔做「箭靶」。

同公司的男團ERROR成員肥仔（梁業）表示與So Ching同是舞蹈員出身，對於她退團感愕然：「當初佢對加入女團十五十六，搵我傾咗好耐，係我勸佢加入。（覺得可惜？）有啲可惜嘅，但有啲嘢要佢自己諗清楚，尊重佢嘅決定。」