狂接投訴 無阻收視升勢 嚴正花醫療劇 被轟誤導觀眾
韓星嚴正花孭飛的醫療劇爆冷成為近期至Hit韓劇，惟觀眾炮轟劇中醫療情節誤導大眾，洗版留言鬧爆！雖然接獲多達43宗投訴，不過無阻劇集掀起另一輪煲劇潮。
出道30年的嚴正花能歌善演，曾是當地「百變天后」兼「性感女王」，而她憑近期熱爆的JTBC韓劇《車貞淑醫生》迎來第2個事業高峰！劇集走輕鬆喜劇路線，集合勵志與溫情，劇中她與「偷情丈夫」金炳哲及「小三」明世彬鬧出不少笑料。不過，日前播出的第7集內容惹起爭議，劇情講述一名患有克隆氏症（Crohn's Disease）的年輕男患者在肛門重建手術失敗後感絕望，寫下遺書試圖輕生，幸獲嚴正花飾演的車貞淑醫生開導及女友鼓勵，重獲生存勇氣，但其女友的父母卻因這個病而嫌棄及羞辱他：「有這種病還想瞞着我們結婚？你是要毀了我女兒的一生嗎？」並指這個病會遺傳給下一代，着他放棄這段婚姻。
事後大批觀眾在電視台官網洗版留言，炮轟劇情誤導觀眾，有人澄清這個病不會遺傳給下一代，直斥內容嚴重歧視病患者與家屬，對他們造成傷害，紛紛要求劇組道歉、更正及刪除爭議內容，廣播通信審議委員會亦因此接獲43宗投訴，電視台回應稱正在確認事件。
李成景肉麻愛情成敗筆
《車》劇是繼去年的《非常律師禹英禑》後，成為今年爆冷跑出的韓劇，收視由首播的4.937%狂飆至第8集的16.181%，登上JTBC電視台史上最高收視韓劇No.5，目前尚餘8集才結局，有望躋身四強。劇集在串流平台同步上架，在全球17個國家及地區的電視劇排行榜打入Top 10。嚴正花亦憑該劇空降「5月最具品牌價值演員」No.2，僅次於冠軍李帝勳，並力壓第3位的安孝燮。
至於事前被睇高一線的《浪漫醫生金師傅3》反而令人跌眼鏡，播出兩周收視倒跌至12.3%，有劇迷狂踩安孝燮與李成景的愛情線太肉麻，成為全劇敗筆。
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