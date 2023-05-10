狂接投訴 無阻收視升勢 嚴正花醫療劇 被轟誤導觀眾

出道30年的嚴正花能歌善演，曾是當地「百變天后」兼「性感女王」，而她憑近期熱爆的JTBC韓劇《車貞淑醫生》迎來第2個事業高峰！劇集走輕鬆喜劇路線，集合勵志與溫情，劇中她與「偷情丈夫」金炳哲及「小三」明世彬鬧出不少笑料。不過，日前播出的第7集內容惹起爭議，劇情講述一名患有克隆氏症（Crohn's Disease）的年輕男患者在肛門重建手術失敗後感絕望，寫下遺書試圖輕生，幸獲嚴正花飾演的車貞淑醫生開導及女友鼓勵，重獲生存勇氣，但其女友的父母卻因這個病而嫌棄及羞辱他：「有這種病還想瞞着我們結婚？你是要毀了我女兒的一生嗎？」並指這個病會遺傳給下一代，着他放棄這段婚姻。