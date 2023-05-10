暢所欲玄：尋找最佳拍檔

不論做生意拍檔或是情侶，彼此性格太相似並非好事，最好能互補不足，如此才可安穩相處。

‧面圓vs面尖

面形圓的人包容性高，卻注重享樂，不慣捱苦。若兩個面形俱圓的人一起做生意，錢財往往會管不穩。若與一個面形較尖、鼻高鼻直的人做拍檔，效果反而更佳。因為面尖的人思想較理想化，擅於反駁別人，加上鼻樑高直，日常生活要求都較高，與面圓的人正好互補不足。

‧眼細vs眼大

眼大的人感情用事，受軟不受硬。這種人好奇心亦強，生性樂觀，不拘小節。眼睛細小的剛好相反，精明而理智，如果與眼大的人做拍檔，對方樂天好動的性格會有助他紓緩生活的壓力，而自己亦可彌補對方的粗心大意。

‧眉骨凸vs鼻高

眉骨太凸的人大都個性衝動，容易得罪別人。鼻樑既高且直者，要求高之餘，也傾向固執主觀。若兼具上唇偏薄的特徵，做事以理性行先，不太顧念人情。在進取心方面，這兩類人都屬高目標一族，容易彼此欣賞。但原則性強的人相處日久，便有硬碰硬之弊端，最終互不相讓，做生意拍檔甚或發展真感情，大都會不歡而散。

堪輿學家麥玲玲師傅