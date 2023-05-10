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洪欣兒子又改姓？
藝人洪欣月初宣布與老公張丹峰結束14年婚姻，不過事件仍不斷發酵，雖然有指他們根本還未離婚，但依然未有出面回應。日前有網民爆料指洪欣已帶兒子張鎬濂去改姓氏，該網民聲稱有朋友在相關單位上班，指張鎬濂跟母親姓洪。這則爆料一出，不少網民紛紛叫好，大讚洪欣的做法相當明智。
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