孖蘇永康Jam歌 胡定欣特訓唱功 考慮參賽

胡定欣、陳曉東、譚俊彥、朱晨麗及林鈺洧等，前晚到灣仔出席慈善晚宴。穿桃紅色晚裝的定欣相當省鏡，除了與蘇永康合唱外，又會獨唱林憶蓮的《至少還有你》。她笑指過去3年在疫情期間努力跟老師學唱歌，沒有白交學費，現時工作重回正軌，可謂大派用場。近日返廣州登台的她，指上次過關已經要數疫情期間到內地拍攝《白色強人II》，現時過關暢順，更可即日往返兩地，感觸良多。

問到可有興趣參加香港或內地的音樂比賽，測試自己的唱歌實力？定欣笑說：「真係可以諗吓，都係一個新挑戰，最近《中年好聲音》都搞得好成功。但係唱得唔好會唔會出事？呢個就係挑戰。」

陳曉東送禮手軟 至於陳曉東回港為廣東新歌錄音，太太與女兒則在內地，他坦言有考慮多些回港，但要先好好計劃女兒讀書及住宿的問題。提到母親節將至，他表示要準備多份禮物，因為要送禮給母親、外母及太太，問到父親節是否也有同等待遇？他說：「得張紙囉！但係已經好冧，一路都儲起，放喺衣櫃頂收藏。」

蘇永康 東東與周勵淇這對舊拍檔再合體。