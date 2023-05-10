天后王菲與前夫李亞鵬的女兒李嫣現年16歲，一直於瑞士求學，不時被網民捕獲。日前有網民於超市購物時遇上李嫣，當時李嫣與朋友一齊Shopping，但沒有買到心頭好。紮辮的她打扮樸素，穿上運動外套襯白色貼身褲，沒有挽着名牌手袋，與一般年輕學生無異。見她身形高挑，身高快跟母親王菲一樣。