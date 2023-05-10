5月10日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月10日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林志穎簽名 右手動作遲緩
台灣男星林志穎去年7月發生嚴重車禍，現已康復及如常工作，身體已無大礙。不過近日網上流出他出席活動的影片，穿牛仔外套、戴運動Cap帽的他在布景板上簽名，見他右手動作遲緩，更頻頻停頓，未有如以往一筆過簽名般流暢，令不少粉絲擔心。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230510-0510_00282_053/林志穎簽名--右手動作遲緩
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc