娛樂

林志穎簽名 右手動作遲緩

台灣男星林志穎去年7月發生嚴重車禍，現已康復及如常工作，身體已無大礙。不過近日網上流出他出席活動的影片，穿牛仔外套、戴運動Cap帽的他在布景板上簽名，見他右手動作遲緩，更頻頻停頓，未有如以往一筆過簽名般流暢，令不少粉絲擔心。
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