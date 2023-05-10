中娛星動：劉亦菲太靚捱打 霸凌者炫耀惡行

「神仙姐姐」劉亦菲由細靚到大，但因此經常被人嫉妒！早前她自爆於美國讀書時受到女同學欺凌，日前更有網民竟沾沾自喜，聲稱小時候曾打過劉亦菲！

內地女星劉亦菲出道至今，憑清新脫俗氣質及美貌，被封為「神仙姐姐」，不過原來她年輕時曾多次被欺凌！日前有網民於網上留言自稱小時候打過劉亦菲，更沾沾自喜，惹來網民熱議。該網民表示因不滿看劉亦菲主演的電視劇要付費開通會員，故在留言區聲稱小時候打過對方，原因竟是劉亦菲太漂亮及會跳舞，因此欺負了她幾次，字句中完全沒有半點愧疚，其他網民看了心痛又氣憤，紛紛譴責他，沒料該網民竟回覆：「可我已經揍過了啊，小時候幹的事又不能改變。」

曾遭臨記鹹豬手 另有網民翻出劉亦菲多年前的訪問片段，她自爆小時候父母離婚後，隨母親到美國生活，於當地留學期間，一群韓國女生經常為難她，扯她頭髮之餘，更用筆畫她，她坦言那段時間相當鬱悶，幸好當時有朋友為她出頭，她亦將此事告訴校長，最後該群韓國女生被罰停學一星期。

除了求學時受到欺凌，她出道時亦多次遇上不公平對待。有指她17歲時與黃曉明合演《神鵰俠侶》後，以「小龍女」一角爆紅，不過拍此劇時，她遭臨時演員趁亂摸胸，更企圖撕開其上衣，但事後劉亦菲不想惹是生非，拍攝後才告訴媽媽，其母直接找導演張紀中理論，翻查拍攝影片抽出「鹹豬手」。