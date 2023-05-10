楊天宇搭𨋢遇怪事 李靖筠睇穿驚嚇位

藝人李靖筠與楊天宇主演的靈異片在港上映，兩人出席首映禮時自爆開工時的恐怖經歷，女方更指劇情驚嚇度只屬小兒科，呼籲戲迷放心入戲院捧場。

李靖筠、楊天宇、朱鑑然及張達倫等，前晚出席英皇電影《電子靈》首映，吸引大批龍友及粉絲到場支持，場面熱鬧。擔任女主角的李靖筠指該片已在內地上架，但尺度被大幅刪減，相信港版會較原汁原味。問到開工期間可有遇上靈異事件？楊天宇說：「有場戲喺𨋢拍，之前已經鎖晒𨋢，但唔知點解我哋入到去企，部𨋢就自動落樓，而且連續兩次！埋位前我試過耳仔痛，真係有啲唔舒服。」

睇鬼片偷師 問到會否因此被嚇怕？李靖筠打趣說：「又唔會喎！反而知道恐怖片係點樣運作，每次睇呢類片種會估到邊個位嚇到人。」她又指開拍《電》片前，自己亦有睇鬼片作參考：「我覺得《電》片嘅話，如果恐怖指數5級滿分，最多只係2級，大家可以放心入場睇戲。」

談到接下來的工作安排，楊天宇表示要等公司通知，但據悉年底將夥拍謝霆鋒及陳偉霆開拍新戲。李靖筠則指今年會多花時間在音樂上，預告6月會推出新歌：「我覺得做演員好被動，反而喺音樂方面可以多啲主導權，開心啲。」