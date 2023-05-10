咀馬國明安撫劇迷 林夏薇捕獲李東旭 硬銷孭飛劇

視后林夏薇在新劇與馬國明修成正果，惟定情之吻僅錫額頭，網民不太滿意！薇薇昨日出席宣傳活動時，即預告將有甜蜜Kiss戲作安撫。另外，她分享與韓星李東旭的合照，自爆即席播放新劇片段給對方觀看「自肥」!

林夏薇、黃嘉樂、張頴康及莊鍶敏等昨日出席無綫劇集《法言人》結局篇宣傳活動，對於網民嫌她與馬國明僅錫額頭定情「唔夠喉」，她即安撫指將上演甜蜜接吻戲碼，以滿足粉絲。談到她在社交網晒出與韓星李東旭的聚會合照，並留言指看勻對方作品，她說：「老公同啲生意拍檔食飯，咁啱李東旭在場，見佢素顏皮膚都好好。佢係我好欣賞嘅演員之一，我由《My Girl》開始就不停追佢嘅劇。（有冇叫佢睇《法言人》？）我有即刻畀啲片段佢睇，雖然佢唔識廣東話，但知道我喺度打離婚官司。」黃嘉樂聞言笑問：「咁你幾時同BLACK PINK食飯？哈哈！」

劇中飾演富家子律師的嘉樂，獲薇薇大讚講英語對白很流利，他說：「之前請教咗朱滙林（法律學院畢業兼同劇演員）同一位律師朋友，用咗兩星期時間去練，好彩拍時冇乜NG。」提到劇中他甘願為女友付出，薇薇即爆料：「佢嘅攝影師太太經常嚟探班，仲幫我哋影咗好多靚相，好甜蜜！」嘉樂即賣口乖說：「咁我都願意為佢（老婆）赴湯蹈火！」

莊鍶敏自爆同汪母關係 至於莊鍶敏被指得到汪小菲母親張蘭「開綠燈」接受她與兒子拍拖，莊鍶敏解釋：「我幫佢哋帶貨杯麵啫，佢同網民交流，係證明我係佢旗下銷售員。（會同汪小菲發展？）大家只係朋友，所有揣測同假設性嘅嘢，我唔回應太多。（有冇同汪小菲傾過？）唔會特別去傾。」提到生日當天帶貨，營業額高達數百萬，她直言相當滿意：「依家係一個幾新嘅嘗試。（帶貨搵錢易？）唔及小寶（陳嘉佳）咁叻，可以喺新西蘭買到層樓，好似古堡咁大！不過知佢好辛苦，其實帶貨好多難處同辛苦嘅地方。」