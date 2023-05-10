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龍門陣
楊超越人比花嬌
楊超越充滿正能量，希望大家笑着面對困難。
內地女星楊超越剛拍完新劇《如果奔跑是我的宿命》，飾演一名生活困苦、但堅強面對逆境的女孩。她於社交平台上載劇組大合照，表示希望大家能夠笑着面對困難，正能量爆燈。她又上載多張靚相，穿上白色低胸連衣裙輕露事業線，頭上則綁了兩個白色蝴蝶結，置身於花叢中，猶如花仙子，網民讚她漂亮，比鮮花更美艷。
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