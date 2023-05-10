娛樂

楊超越人比花嬌

楊超越充滿正能量，希望大家笑着面對困難。 楊超越充滿正能量，希望大家笑着面對困難。
楊超越充滿正能量，希望大家笑着面對困難。
內地女星楊超越剛拍完新劇《如果奔跑是我的宿命》，飾演一名生活困苦、但堅強面對逆境的女孩。她於社交平台上載劇組大合照，表示希望大家能夠笑着面對困難，正能量爆燈。她又上載多張靚相，穿上白色低胸連衣裙輕露事業線，頭上則綁了兩個白色蝴蝶結，置身於花叢中，猶如花仙子，網民讚她漂亮，比鮮花更美艷。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc