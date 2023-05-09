受罷工潮影響 「鬼面殺手」拍片攞獎
受荷里活編劇罷工影響，《MTV電影與電視頒獎禮》臨時改為預錄頒獎，其中恐怖片《奪命狂呼6》（Scream VI）奪得最佳電影與最佳打鬥，片中「鬼面殺手」作代表現身短片捧走金爆谷獎座，非常搞笑。而喪屍電視劇《最後生還者》（The Last of Us）奪得最佳電視劇、男主角Pedro Pascal奪得最佳英雄、他與女主角Bella Ramsey亦獲頒最佳拍檔。Pedro於片段中捧着3個金爆谷獎座，笑言會將獎座帶到床上。
另外，湯告魯斯（Tom Cruise）憑《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）奪得最佳電影演出、Jenna Ortega憑《星期三》（Wednesday）奪最佳電視劇演出，而「紅女巫」Elizabeth Olsen則憑《奇異博士2:失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）奪得最佳奸角。
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