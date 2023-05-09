開暖爐要「排期」 金素妍疑遭老公操控

韓劇《Penthouse》女星金素妍最近亮相節目時大談與演員老公李尚禹的夫妻生活，期間自爆即使在家中覺得冷，老公亦要她等到11月才可以開暖爐，惹起她被老公操控及刻薄對待的揣測！

金素妍於2016年與李尚禹合拍家庭劇《家和萬事成》而譜出戀情，翌年6月拉埋天窗，婚後一直恩愛，金素妍日前就在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》分享相識經過，並公開婚後生活點滴。

她指老公習慣早起，經常於清晨5時起床，更會逼她一齊起身食早餐，節目主持劉在石問到：「你沒試過說想多睡一會嗎？」金素妍即面露甜笑說：「可以一齊食早餐，我也開心，哥哥（李尚禹）也開心。」她又自爆很怕凍，但老公不准她開暖爐：「他說要在外面不怕凍，就要先維持適當的室內溫度。我一向好怕凍，到了9月底至10月左右就想開暖爐，他便說不行，而11月2日是我的生日，他便提議那天才開暖爐。去年生日一睜開眼，我們就一邊倒數、一邊打開暖爐。」

網民發炮轟大男人 雖然金素妍節目中每當提起老公都面露甜蜜笑容，惟節目播出後，不少網民都擔心她被老公操控，大批粉絲更在李尚禹的社交網留言，鬧爆他大男人及無視老婆的健康。金素妍其後透過社交網發文，為老公護航：「比誰都更照顧我健康的尚禹，他是希望我不要太早就開暖爐，而是通過適當的運動來提升免疫力。」又指老公很怕熱，但每年秋天和冬天都會陪她捱熱，因此感到很抱歉，希望外界不要誤會：「可能是我的表達能力不夠好，去年我的生日真是很有趣的回憶，多謝大家關心。」

另外，金素妍與李東旭主演的tvN劇集《九尾狐傳1938》前晚播出第2集，平均收視錄得7.129%，比首集上升0.666%，該集講述金素妍終於與回到1938年的李東旭再見面，並一直要求對方與自己結婚。