娛樂

游嘉欣獨愛「隱性肌男」
藝人李家鼎在主持的無綫飲食節目《肥媽李鼎》大晒年輕時的爆肌相，令同任主持的游嘉欣睇到「心心眼」，問到是否鍾情大隻佬？她忍不住自爆最愛「隱性肌男」：「我鍾意『穿衣顯瘦，脫衣顯壯』，即係着咗衫唔覺有6舊腹肌，一除衫就『Wow』嗰啲！」
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