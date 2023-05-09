搭私人飛機快閃廈門 周杰倫開騷 昆凌低調捧場

探老婆班晒恩愛

老婆低調捧場，周董亦在社交網分享早前昆凌開工拍廣告時，與「台語歌后」江蕙一同前往探班的合照，可見兩公婆結婚多年依然糖黐豆。而距離下一場演出尚有空檔，周董趁有兩天休息時間，昨日乘搭私人飛機抵達廈門。闊別3年再到內地的他，此行主要是錄製節目《周遊記2》，他在社交平台晒相及發文：「香港的朋友10號演唱會再見囉！希望回來是晴天。」他抵達廈門機場時被不少粉絲圍堵，連身穿制服的空姐亦拿着手機從後追拍，期間周董友善地向各人揮手。