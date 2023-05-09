搭私人飛機快閃廈門 周杰倫開騷 昆凌低調捧場
台灣天王周杰倫（周董）來港開騷令全城瘋狂，原來其老婆昆凌都有同行做跟得夫人，更默默在台下睇騷，以免搶老公風頭。而周董明天再開騷，昨日抽時間乘搭私人飛機快閃廈門拍節目，實行寓工作於娛樂。
周董近日來港舉行演唱會，老婆昆凌都有同行，前晚更被網民發現她坐在台下睇騷，低調支持老公。前日中午天文台發出紅色暴雨警告，大會一度相當擔心演唱會能否順利舉行，幸好黃昏過後天氣較為穩定，得以如常演出。由於之前有女歌迷爬牆入演唱會場地，最後被執法人員帶走，大會呼籲場外圍觀人士切勿再以身試法。
探老婆班晒恩愛
老婆低調捧場，周董亦在社交網分享早前昆凌開工拍廣告時，與「台語歌后」江蕙一同前往探班的合照，可見兩公婆結婚多年依然糖黐豆。而距離下一場演出尚有空檔，周董趁有兩天休息時間，昨日乘搭私人飛機抵達廈門。闊別3年再到內地的他，此行主要是錄製節目《周遊記2》，他在社交平台晒相及發文：「香港的朋友10號演唱會再見囉！希望回來是晴天。」他抵達廈門機場時被不少粉絲圍堵，連身穿制服的空姐亦拿着手機從後追拍，期間周董友善地向各人揮手。
另外，日前有網民在銅鑼灣捕獲偶像行街睇衫，當時周董一身全黑打扮兼戴上口罩，打扮相當低調，身邊不見有粉絲包圍，成功掩飾天王身份。
人人做記者
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