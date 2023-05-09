娛樂

施匡翹激罕開中門

施匡翹打扮超性感。 施匡翹打扮超性感。
施匡翹打扮超性感。
歌手施匡翹與姜麗文日前打扮性感出席港台的《十大中文金曲》頒獎禮，身材驕人的施匡翹激罕穿上「中門大開」的露肩裝，獲粉絲激讚：「從未如此性感過。」而姜麗文的超低胸牛仔造型亦非常火辣，穿熱褲趷籮時露出臀肉，意態撩人。
雖然施匡翹和姜麗文當晚都是「捧蛋」，但她們悉心打扮兼坐足全晚，專業態度值得嘉許。
姜麗文谷「湯碗胸」搶鏡。姜麗文谷「湯碗胸」搶鏡。
姜麗文谷「湯碗胸」搶鏡。
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