歌手施匡翹與姜麗文日前打扮性感出席港台的《十大中文金曲》頒獎禮，身材驕人的施匡翹激罕穿上「中門大開」的露肩裝，獲粉絲激讚：「從未如此性感過。」而姜麗文的超低胸牛仔造型亦非常火辣，穿熱褲趷籮時露出臀肉，意態撩人。