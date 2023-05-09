「中年組合」勁過COLLAR 龍婷支嚳儀預告開騷加料

無綫《中年好聲音》前晚以特備節目硬撼ViuTV的頒獎禮，由龍婷領軍的4人女子組合，被指演出較女團COLLAR精彩，教她與支嚳儀開心不已，並透露演唱會將「加碼」演出報答粉絲。

《中年好聲音》參賽者周吉佩、龍婷及支嚳儀等，昨日於排練室為本月13、14日舉行的3場演唱會做準備，前日暈倒受傷送院的吳大強缺席，演唱會音樂總監伍仲衡表示：「佢冇大礙，係想畀多少少時間佢休息。（Rundown有改動？）照舊，我哋有4日綵排。」

龍婷與支嚳儀談及前晚的「紅白比賽」，與曹敏寶、李思林組成「4人女子組合」，獲網民稱讚比COLLAR同時段出席頒獎禮的表現更精彩，龍婷讚支嚳儀的活潑舞步令演出生色不少，她們笑言：「多謝！不枉我哋呢半個月日日操練。（演唱會再勁啲？）有新嘢，可能會加入多啲組員。（擔心外間攞你哋同ViuTV嘅頒獎禮比較？）我哋要顧掂自己先，冇時間顧慮其他嘢。」

《紅白大戰》最高收視20.5點 周吉佩透露已跟無綫簽約，不過年期要保密，又指暫時會繼續正職工作。問到有否與吳大強聯絡？他說：「我哋有個群組，佢好精神咁同我哋報平安，所以放下心頭大石。」而吳大強昨晚接受《東張西望》訪問，稱已做詳細檢查，不用縫針，只是皮外傷，並感謝各界祝福，更公開與狗狗散步短片。

無綫昨日公布上周收視，《中年好聲音紅白大戰》繼續受觀眾歡迎，最高收視有20.5點，《東張西望》與《獎門人I Love媽媽感謝祭》同樣最高收視有23點。而劇集《愛．回家之開心速遞》最高收視21.5點，外購劇《川內相親》最高收視19.6點，《法言人》最高收視則為20.8點。