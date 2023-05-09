網民嘲諷發言心機重 姜濤點評「脾氣照舊」 AK騷後失蹤

前晚舉行的ViuTV頒獎禮賽果遭網民連環嘲諷，姜濤的得獎感言則被批心機重！對於隊友當眾示愛，Anson Lo直指「好肉麻」，但不忘回禮，強調MIRROR會團結一致。

男團MIRROR前晚在ViuTV的《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》一如所料成大贏家，組合連個人共獲7獎，寡言的姜濤發表得獎感受時突然向隊友逐一作出「愛的宣言」，對於外間經常將他與Anson Lo比較，他向對方示愛：「I love you！」姜濤指都是心底話。隊長Lokman受訪時表示被其發言感動：「佢冇準備下情感攻擊人哋，大家都嚇一跳！」Edan更開玩笑：「我喊晒！」對於姜濤示愛，Anson Lo笑指肉麻：「But I love you back,man！」姜濤知道雙方的支持者經常爭拗，Anson Lo在台上也表示無論外間如何分化，MIRROR都會繼續團結，希望大家不要以為他們經常鬧交，又指必然會有意見不合的時候，但經常會溝通，故不用過分憂慮。

頒獎禮後，MIRROR副隊長Anson Kong因演出時拗柴而未有受訪，但有傳他是嬲姜濤指他「脾氣照舊」而避開受訪。事後他在社交網出全黑圖發文及留言：「抱歉咁多位，下次會再做好啲。」相信確是因拗柴，故完騷立即回家休息。談到缺席港台頒獎禮，MIRROR坦承電台有邀請：「都想去，但夾唔到時間，要誠意嘛！唔想只有幾個隊員出席，搵次開心一齊去。」

ERROR：一世做阿二 至於組合ERROR獲「年度組合」銀獎，對於繼續成為MIRROR手下敗將，成員193打趣說：「唔會係埋怨，純粹係事實，改變唔到！今年算係好成績，第2喎，但肯定一世都第2！」又笑言一世攞第2其實都好威，保錡說：「人貴自知，始終4人唔及12人。（招新會員？）係咪招收姜濤同Anson Lo先？」引得全場爆笑。奪男新人銀獎的保錡被指變得成熟，問到是否情傷後睇化？他即講有味笑話：「依家淨係跑步，30幾歲跑完步，性需求就好少！」

頒獎禮賽果塵埃落定，惟在討論區卻一片負評，被嘲諷是「另一個大台的誕生」，暗寸ViuTV徇私頒給「自己友」。姜濤的謝詞亦被批心機重，奪「年度樂隊」銀獎的Rubberband鼓手泥鯭更疑似發文寸爆姜濤：「多謝說話定係鼓勵說話，係咪Short X咗？修哥都講唔出口啦！」又彈ViuTV：「頒唔尷尬，攞唔尷尬，惟有睇嘅尷尬」、「依家諗番當年亞太區最受歡迎男歌手真係『實至名歸』」，有網民則慶幸RB沒有出席頒獎禮。