陳星妤雙腳夾筆 疑洩春光

無綫前晚播出節目《獎門人I Love媽媽感謝祭》，邀得劇集《一舞傾城》的演員擔任嘉賓，期間前港姐陳星妤在「過過過」環節中，坐在軟墊上雙腳夾筆為傅嘉莉化妝，因她穿上超短牛仔褲，疑不慎走光露出黑色內褲邊，引起網民熱烈討論，提醒她下次玩遊戲時要加倍小心。