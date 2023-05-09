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陳星妤雙腳夾筆 疑洩春光
陳星妤玩遊戲時不顧儀態。
無綫前晚播出節目《獎門人I Love媽媽感謝祭》，邀得劇集《一舞傾城》的演員擔任嘉賓，期間前港姐陳星妤在「過過過」環節中，坐在軟墊上雙腳夾筆為傅嘉莉化妝，因她穿上超短牛仔褲，疑不慎走光露出黑色內褲邊，引起網民熱烈討論，提醒她下次玩遊戲時要加倍小心。
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