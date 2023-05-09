娛樂

陳星妤雙腳夾筆 疑洩春光

陳星妤玩遊戲時不顧儀態。 陳星妤玩遊戲時不顧儀態。
陳星妤玩遊戲時不顧儀態。
無綫前晚播出節目《獎門人I Love媽媽感謝祭》，邀得劇集《一舞傾城》的演員擔任嘉賓，期間前港姐陳星妤在「過過過」環節中，坐在軟墊上雙腳夾筆為傅嘉莉化妝，因她穿上超短牛仔褲，疑不慎走光露出黑色內褲邊，引起網民熱烈討論，提醒她下次玩遊戲時要加倍小心。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc