娛圈單打：新聞小花勁省鏡 成名之後有錢途

儘管網民開口閉口杯葛大台，但實際上大台有甚麼風吹草動，他們比任何人都更清楚。例如大台盛產美女新聞主播，便經常引來網民熱議，對各主播如數家珍，簡直是大台最忠實粉絲。

最近被網民談論得最多的，首推新聞小花林婷婷。婷婷眼大大五官精緻，笑容可掬，而且中英文俱佳，先後擔任明珠台晚間新聞和財經新聞記者，現時則坐正新聞台和翡翠台六點半主播之位，偶然更會客串報天氣，堪稱炙手可熱。原來她畢業於中文大學英文系，曾做過幾年教師，難怪零舍有氣質。

按照過去新聞之花的成名路徑，她們都是先在幕前出了位，累積足夠經驗和人氣後，便會離開電視台另謀發展。由以知性見稱的方健儀，到彈住報天氣的黃婉曼，再到轉戰金融界的小飛俠林燕玲等，莫不如是，有些更藉此踩入娛樂圈甚至嫁入豪門，展開精彩人生。無他，大台始終多人睇，她們既有知名度，又有學歷和專業形象，比一般明星仔更討好，自然深受各界歡迎。

反觀其他電視台的新聞主播，發展跟大台出身的小花無法可比，可見不認不認還須認，TVB始終有其江湖地位。事實上，每年各大學都有大量年輕貌美兼具口才的女孩子畢業，沒有甚麼工作比報新聞更容易成名，當報了幾年新聞、得到網民吹捧後，便可挾知名度離開搵真銀。由於「貨源」實在太充足，TVB亦沒有損失，各取所需，皆大歡喜。

另一令人難忘的新聞小花趙海珠，最近則傳出與夫婿持有的豪宅單位淪為銀主盤。小花們各有際遇，就看誰更能好好把握。