憶選港姐眼濕濕 馮盈盈無意轉行 讀完碩士專心拍劇

馮盈盈以港姐「大師姐」身份出席新一屆港姐招募記者會，分享感受時眼濕濕。今年碩士畢業的她表示會專心拍劇，強調無意轉行，不會退出娛樂圈。

應屆港姐冠軍林鈺洧、許子萱、梁超怡、邢慧敏與前港姐馮盈盈、陳曉華、宋宛穎、邵初等，昨日在將軍澳電視城出席《2023香港小姐競選》全球招募記者會，大會以「Hello Miss Hong Kong」為招募主題，由昨日至6月5日接受報名。

馮盈盈分享參選港姐經歷時眼濕濕，她受訪時表示覺得時間過得太快，已成為活動上最資深的大師姐，自覺成長了很多。對於在無綫年報藝員官方排行榜中，由去年排首頁跌至第4頁，她表示能出現在年報已感榮幸，覺得位置每年都會改變，自認今年曝光率不算高，故年報將曝光率較高的藝人放在前面屬正常，亦不會為排名而刻意發力。

對於有傳她讀書是感到發展意興闌珊，為轉行鋪路，她強調讀書是為了完成夢想，從沒想過退出娛樂圈。她又指於港大就讀食品產業管理市場營銷碩士剛考完試，預計今年畢業，可以專心拍攝新劇《逆天奇案2》，不用兩邊兼顧。

林鈺洧想連任 將卸任的港姐冠林鈺洧坦言不捨，笑言希望連任。提到日前出海着泳裝騷身材，她表示很開心，但怕曬傷才穿着一件頭泳衣。而2018年港姐冠軍陳曉華表示明白林鈺洧為何如此感觸，因她2019年贏得華姐冠軍至今仍未卸任，回想選美時亦感觸良多。提到早前她被指與羅天宇同遊日本傳緋聞，她強調與對方是朋友，對於羅天宇最近在內地賣雞蛋仔，她笑言：「拍劇捱夜好想食零食，但最近肥咗，所以唔可以食雞蛋仔。」大會統籌經理何小惠透露港姐外景考慮在東南亞取景，會透過視像招募海外美女，預計8月舉行決賽。