疑撩女食檸檬老羞成怒 Usher做和事老 遭Chris打爆缸

美國天王Usher前晚出席歌手好友Chris Brown的生日派對，期間Chris疑撩女歌手Teyana Taylor交談，但女方當他透明，他嬲到破口大罵，Usher嘗試調停卻遭好友怒罵，更疑被打到流鼻血，認真陰功！

Usher前晚出席歌手好友Chris Brown於「賭城」拉斯維加斯一間滾軸溜冰場舉行的生日派對，事後兩人懷疑發生爭執，Usher更被壽星仔「打爆缸」！

嬲到拉隊走 有傳媒公開兩人爭執片段，Usher與Chris原本言談甚歡，怎料Chris與同場的女歌手Teyana Taylor交談時，女方卻沒理會他，Chris即向她破口大罵！Usher做和事老，嘗試勸Chris冷靜，但Chris嬲到鬧埋好友一份，兼拉隊走人！據知，當時Usher除下溜冰鞋追出去，怎料被拍到流鼻血，懷疑被Chris打！

未有回應事件 事發翌日，Usher和Chris就原定計劃於當地舉行的音樂節擔任表演嘉賓，Usher在社交平台公開在後台的自拍片，但未有提及爭執事件，見其鼻上沒有任何傷痕，至於Chirs與Teyana亦未有回應事件。