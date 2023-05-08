暢所欲玄：花有清香月有陰

「春宵一刻值千金，花有清香月有陰。」出自蘇軾的名句，意思指春天的夜晚，縱使是短暫的一刻也抵得上千金，這個時候的花朵清新芳香，月光投射出朦朧的陰影。

今次到西安工作，順便四處看看，到了一條回民街，那裏有充滿陝西特色的美食和土產售賣，當中有一間賣茶店，專賣一種茶，名為「陝西官茶」，那是甚麼茶葉？原來配料是雲南黑毛茶，馬上勾起我的感覺，對五行缺水的人有幫助，黑色的東西可以補腎。其實每樣東西都含有五行元素，我們改運也要利用日常生活物質去增添。

秦漢時代的中醫巨著《神農本草經》記載：「神農嘗百草，日遇七十二毒，得茶而解之。」唐代醫藥大家《本草拾遺》則稱「茶為萬病之藥。」「茶」字，草木中間見人性，五行由木、火、土、金、水，也代表春夏秋冬。當然按每地方出產的茶，可應對不同五行，如江西修水縣出產的「寧紅茶」對心臟食療有一定幫助。

「茶」在我們五行互補，人類的草木之靈，便是具有人性的茶，才有日中毒72次（寓意百次）得茶解之一說，以至後來出現「百病之藥」的論述。

堪輿學者元海