鄧健泓生日老婆擸菜刀

藝人鄧健泓與太太石詠莉已移民加拿大，2人卻未有打算退出本港娛樂圈，近日石詠莉便與娛樂公司合作，籌備推出玻璃CD，還落力於社交平台宣傳。而前日乃鄧健泓49歲生日，他上載太太為自己製造驚喜、高唱生日歌的視頻，最搞笑是石詠莉竟「手執菜刀」登場，令人忍俊不禁。