許光漢騷肌縮沙 王淨砌低兩男 露背贏晒

台灣男神許光漢、林柏宏及王淨昨日現身宣傳電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，以大露背裝上陣的王淨成為焦點，比起兩位男神更有睇頭。

談到該片在香港的票房不俗，許光漢指目前票房已逾900萬，寄望稍後能達1,500萬至2,000萬，問到如此佳績要否騷肌作回饋觀眾呢？許光漢笑說：「我在電影中已經脫無可脫，所以把任務交給柏宏。」惟林柏宏聞言即自嘲騷肌也未必令大家滿意，故決定多練廣東話讓大家開心。

自認受周星馳影響 林柏宏對於周星馳日前於社交網留言問為何不邀請他觀看首映，他表示：「我有請電影公司用盡辦法，讓星爺看這部電影，那是我的成就和榮幸。（想跟他合作？）我從小看星爺的作品，有受對方作品影響，這是當演員的其中一個夢想。」

而王淨主演的新劇《人選之人—造浪者》中有露背及床戲，引起網民熱烈討論，對此她說：「最近因為忙於宣傳電影，所以沒有太留意，拍攝時也不尷尬，因為這是做演員的本分。（男友曹佑寧有否捧場？）不曉得，因為對方也忙着。」