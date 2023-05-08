中娛星動：潑婦罵街粉絲Buy Baby獲看重 蓄勢搶宋慧喬飯碗

女星Angelababy（楊穎）女神形象深入民心，以優雅見稱，可是她近日拍片來個180度大反轉，竟然發神經尖叫，上演潑婦罵街。不過向來是時尚指標的她獲高級品牌看重，有Fans更指Baby有可能影響到韓國一級女星宋慧喬的地位。

Baby自從與內地男星黃曉明離婚後，專注事業發展，最近更獲邀出席美國珠寶活動，努力搵錢。而一向以女神形象示人的她，日前突然發神經，用可愛的貓貓濾鏡拍片，全程亂嗌又尖叫，上演「潑婦罵街」。

拍片發神經 她在貼文表示：「發神經系列，隨便發發，你們隨便看看以後不發這類了。」而網民睇完片都大讚搞笑，紛紛留言：「太可愛」、「美女用特效美顏都不如原相機好看」、「女神怎樣發神經都可以！」

不過Baby依然是時尚指標，與某高級品牌的高層頻頻互動，在剛剛舉辦的時尚活動中，邀請的亞太區明星也只有Baby一位，重視程度可見一斑，有指她可拿下代言人，而該品牌的代言向來是宋慧喬，有Fans為喬妹着急，認為Baby此舉很有可能影響到宋慧喬的地位。