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洪欣離婚前赴台 老公囡囡冇影
女星洪欣早前突然宣布與內地演員老公張丹峰離婚，引起全城熱議。前日台灣名媛陳菁菁於社交網上載聚會照片，洪欣亦在場。原來洪欣上月到台灣，出席聚會翌日即宣布離婚，當時她偕兒子張鎬濂赴會，見她笑容滿面，未有異樣，而張丹峰與女兒則未有同行，似乎離婚早有先兆。
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