唔識「禾稈冚珍珠」 炎明熹考完DSE 拉隊台灣歎世界

「聲夢人氣王」炎明熹前晚出席活動，談到日前激罕晒身材，被形容為「禾稈冚珍珠」，她全程表現靦腆，坦言初時不知這句話的意思，又透露考完DSE後，6月中會與閨蜜到台灣展開畢業旅行。

歌手炎明熹（Gigi）、文凱婷（Aeren）與陳柏宇（Jason）等，前晚在灣仔伊館為慈善音樂會演出。談到正進行中的DSE考試，Gigi表示：「剩番一科Technology and Living會9號應考，考嘅範圍廣闊，連布料纖維有幾多種都會問，要畀心機讀書。（覺得之前考成點？）我好叻女，日前嘅英文口試覺得考得唔錯。」

文凱婷百分百信男友 對於日前她在珠海及肇慶開騷，穿小背心騷身材，被形容「禾稈冚珍珠」，她靦腆表示：「令我學識咗呢5個字，不過起初唔係好明，要屋企人解釋畀我聽。（覺得呢5個字係讚定彈？）中性，內地啲粉絲好熱情，佢哋不停揮應援物，擔心佢哋啲手會揮到甩呀！」又指完成考試後，計劃與兩位閨蜜到台灣旅行。

而Aeren與年長17歲的歌唱老師湛耀東拍拖，有傳對方為了她拋棄舊愛，又涉嫌搶走舊東家的學生，她說：「起初佢都有唔開心，覺得被人冤枉，好彩身邊嘅朋友都知道係咩事。（對佢百分百信任？）同得一齊，梗係信任。（話佢搶學生。）佢舊年6、7月辭職，但嗰份割席聲明係上個月嘅事，所以究竟邊個同邊個割席，其實有得商榷，而且佢『過冷河』嘅時間根本冇得教學生。」

至於Jason雙眼通紅現身，他笑言忙湊女，又指細女取名星晴（Audrey）。提到Jer與Jeremy代表MIRROR，緊接他亮相日本節目《THE FIRST TAKE》，Jason表示：「係好事嚟嘅，我唔敢講自己打開呢條渠道，亦暫時未有能力講貢獻香港樂壇。（有網民話呢個節目有錢就上得。）咁佢哋可以試吓，以我所知就當然唔係啦，所有攻擊性嘅說話可以不理。」