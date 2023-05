蔡嘉欣與拍拖多年的圈外男友一直恩愛,前日更在社交網晒出跟男朋友食飯慶生的甜蜜靚相:「From my 23 to 29!Oh still you」已為人妻的陳詩欣則留言起哄:「快啲結婚啦!」未知照片是否受現場燈光或妝容影響,相中的蔡嘉欣突然變晒樣,更有網友直指:「第一眼以為係黃建東,成個樣變咗第二個人咁!」