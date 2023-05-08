娛圈單打：不愛男兒愛女兒 轉性之餘樣都轉

憑《吸血新世紀》迷盡全球粉絲的姬絲汀史釗活，自從「轉性」戀上同性女編劇後，整個形象大反轉。她日前出席大都會藝術博物館Met Gala盛事，以一身男裝示眾，令大家驚訝不已。皆因一頭短髮的姬絲汀穿上白西裝、黑西褲、樂福鞋後，活脫脫就是一個小男生，昔日的俏麗模樣蕩然無存。

何況姬絲汀消瘦不少，配上一臉「病態」妝容，大大個眼袋，真的殘得有點嚇人。這不禁令人慨嘆，卿本佳人，為何走晒樣？33歲仍是當打之齡，姬絲汀此番露面卻衰老不少，儘管外界仍然畀面大讚她打扮帥氣有型，但不少粉絲還是直呼喜歡她以前的樣子。

想當年，一身仙氣的姬絲汀與羅拔柏迪臣合演《吸血新世紀》撻着，這對世紀金童玉女由戲裏愛到戲外，全球觀眾莫不喜愛。可惜年少總是輕狂，2012年姬絲汀被揭同已婚導演搭上，震驚全球，她雖然即時道歉求原諒，羅拔柏迪臣亦選擇接受再愛一次，但「出軌」這根刺一直橫亘二人心中，一年後終告分手。

這段情走到盡頭，顯然對姬絲汀打擊不淺，她此後「大轉性」，不愛男兒愛女兒，先後跟多名女性約會，亦承認自己是雙性戀，最終情定編劇女友，2021年訂婚。羅拔柏迪臣同樣多姿多采，跟不少女星傳過緋聞，現時情歸英國女星Suki Waterhouse，愛得甜蜜。

這對金童玉女，曾是多少觀眾年輕時的愛情象徵，無奈此情不再，空成追憶。姬絲汀近年情路精彩，事業亦沒有鬆懈，憑戴妃傳記電影《史賓沙》收穫大量好評，演技備受肯定。