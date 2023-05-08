吳偉豪飛撲睇老竇 吳大強焗到暈 後腦撼地急送院

憑《中年好聲音》人氣急升的吳大強，昨日出席活動後疑因場地翳焗，突然面青青暈低後腦着地送院，兒子吳偉豪偕母親飛奔醫院了解，幸檢查後已沒大礙，逗留醫院接近4小時後，於家人陪同下返家休養。

吳大強、周吉佩、龍婷、李佳、羅啟豪等12強參賽者昨日出席《中年好聲音．夢想加場發布會》，為本月中舉行的3場演唱會造勢，期間逐個上台獻唱，引來大批粉絲到場支持，場面熱鬧！

早前抱恙參賽的大強打頭陣演繹《Quando quando quando》，表示已康復不少，正密鑼緊鼓準備演唱會：「呢排都喺屋企練習多，好少出街，想唱好啲，演唱會比起比賽更重要，因為完咗個比賽都好攰。」談到他於賽後工作不斷，並已接下廣告，大強笑不攏嘴說：「等緊通知，希望有啦！（風頭勁過得獎者？）佢哋未開始，呢排忙緊唱歌啫！」

惟活動結束後，大強與李佳及粉絲合照時，突然面青倒下兼且後腦着地，半邊面亦因而插落台底，在場人士見狀隨即上前幫忙，曹敏寶亦被嚇得不知所措，之後工作人員拿一幅布遮擋大強，大強於約20秒後恢復意識，並示意沒大礙，工作人員隨即把他扶到後台休息，並召喚救護車將他送院。

其兒子吳偉豪聯同兩位哥哥、母親第一時間到醫院了解爸爸情況，而大強經醫生檢查後證實身體無礙。大強於晚上7時在偉豪及太太陪伴下離開醫院，他透露暈倒原因是現場有點焗，問到會否辭演演唱會？他說：「等公司安排。」及後更豎拇指示意無大礙。而正忙於拍攝劇集《非常檢控觀》的偉豪，被問會否繼續停工陪爸爸？他說：「等我送咗爸爸返屋企先。」眾人離開時，大強太太亦特別向在場傳媒道謝。演唱會主辦單位TMG亦表示正調整大強的工作量及安排，望騰出更多時間讓他休息。

周吉佩：佢頭頂有少少損！ 至於在現場嚇到花容失色的曹敏寶，被問到大強情況時不欲多談：「唔好意思，我唔方便答，問番當事人。」龍婷則指出事時她去了洗手間，之後獲悉大強暈倒即時慰問，幸對方已無大礙。周吉佩就表示：「當時我喺台上做訪問，見到強哥影緊相，突然間失咗平衡向後跌，睇到時佢已經撞到啪一聲，瞓咗喺度嘅情景，我相信可能係攰得滯，突然失去咗重心向後跌，見到佢頭頂有少少損，起碼佢十幾秒後起番身，有少少知覺，佢摸住個頭話撞到，至少有反應都好啲。」此外，大強與偉豪於昨晚的《中年好聲音紅白大戰》父子檔上陣合唱，他直言心滿意足：「今次可以同台唱歌，算係圓咗心願。」