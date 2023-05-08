欣宜連續兩晚甩底
一連兩晚的樂壇頒獎禮成為熱話，前晚的港台「十大中文金曲」頒獎音樂會有半數得獎歌手缺席，連首奪「最優秀流行女歌手大獎」的鄭欣宜亦冇影！據知其經理人、化妝師及舞蹈員已到紅館準備，最初大會亦指她會出席，但最終卻指她因病缺席，疑不滿賽果。欣宜所屬的寰亞唱片發言人回覆：「欣宜係諗住嚟，但因為唔舒服先缺席，點會不滿，佢第一次拎優秀大獎，今晚都唔去CHILL CLUB頒獎禮。」但拒透露病況。
此外，組合P1X3L成員早前上載與環球唱片Logo相似的地球相，並寫上粗口，疑對唱片公司不滿。成員Phoebus前晚奪「男新人優異獎」，受訪時自爆公司曾承諾為他們開騷，卻一拖再拖，近日更被通知取消，令他大為失望。他直言與環球快約滿，言談間流露不滿：「開咗先傾續約。」不過，Phoebus昨晚在CHILL CLUB頒獎禮反口，推翻講過開到騷才傾續約一事，拍檔George與Marco亦幫口，強調開騷完全不關合約事，又指合約短期內未完：「環球好大方冇照肺，冇鬧我哋，我哋真係好想開騷啫！」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：