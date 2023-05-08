一連兩晚的樂壇頒獎禮成為熱話，前晚的港台「十大中文金曲」頒獎音樂會有半數得獎歌手缺席，連首奪「最優秀流行女歌手大獎」的鄭欣宜亦冇影！據知其經理人、化妝師及舞蹈員已到紅館準備，最初大會亦指她會出席，但最終卻指她因病缺席，疑不滿賽果。欣宜所屬的寰亞唱片發言人回覆：「欣宜係諗住嚟，但因為唔舒服先缺席，點會不滿，佢第一次拎優秀大獎，今晚都唔去CHILL CLUB頒獎禮。」但拒透露病況。