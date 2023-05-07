GD利特拉隊到賀 李多海SE7EN花海擁吻定終身

韓劇《大話妹》的39歲女星李多海與拍拖8年的男歌手SE7EN，昨日在首爾舉行夢幻婚禮，更當眾深情一吻，新郎前同門師弟組合Big Bang成員G-Dragon、大成與太陽拉隊到賀，令婚宴生色不少！

出道21年的李多海今年3月宣布與SE7EN結束8年愛情長跑，昨日在當地時間晚上6時在首爾新羅酒店舉行婚禮，招待雙方家人及親朋好友，婚禮由知名主持金俊浩及曹世鎬擔任司儀。SE7EN離開YG事務所多年，但與YG旗下的前同門師弟組合Big Bang成員依然十分老友，太陽與G-Dragon及大成到賀，韓團Super Junior隊長利特、銀赫、圭賢、東海、希澈、強仁也有赴會，賓客還有JYJ成員金在中與男星李洙赫等。太陽與男星趙正錫的歌手老婆Gummy，以及女團S.E.S.成員Bada負責獻唱結婚祝賀歌。

婚禮以非公開形式進行，但曾接拍內地劇的李多海一直很重視內地粉絲，有獲邀到場見證的內地粉絲在網上分享夢幻婚禮現場照，場內以優雅鮮花布置，擺有一對新人的唯美婚照，連婚宴餐單亦曝光，包括香煎三文魚、安格斯牛扒伴紅酒汁等西式美食，甜品則有杧果蘋果雪葩。

婚前節食Keep Fit 負責獻唱的Bada昨日上載與一對新人的合照送祝賀，透露與兩口子分別相識長達15及23年，看着他們相愛8年間一起成長的模樣，感恩見證他們舉辦一場感人又甜蜜的婚禮。至於與新人相熟的排舞師朴秀美亦留言，指兩口子在結婚前一天在其食店內只吃了沙律，務求以最佳狀態行禮。