台灣男神彭于晏日前網晒上陶藝課時的照片，竟掀起網民「集體錯覺」，以為他在斬豬肉：「我第一眼看以為你切豬肉」、「以為老彭去賣豬肉了」，甚至有網民以為他分享拍恐怖片的花絮。彭于晏曾說在高中時上過陶藝課，現在趁空檔溫故知新，既好玩又能減壓。