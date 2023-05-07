娛樂

彭于晏為乜斬豬肉？
台灣男神彭于晏日前網晒上陶藝課時的照片，竟掀起網民「集體錯覺」，以為他在斬豬肉：「我第一眼看以為你切豬肉」、「以為老彭去賣豬肉了」，甚至有網民以為他分享拍恐怖片的花絮。彭于晏曾說在高中時上過陶藝課，現在趁空檔溫故知新，既好玩又能減壓。
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