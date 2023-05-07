娛樂

柯震東做兄弟喧賓奪主

柯震東（右二）Chok爆合照，搶去一對新人風頭。 柯震東（右二）Chok爆合照，搶去一對新人風頭。
柯震東（右二）Chok爆合照，搶去一對新人風頭。
台灣男神柯震東近日有好友「小登科」並被邀做兄弟，怎料成為網民熱話！原來他太靚仔，合照時十足「漆黑中的螢火蟲」，將一眾兄弟團比下去，連新郎的風頭也被搶，難怪不少網民留言：「天~好想喝你的喜酒喔！穿西裝帥慘了！」、「千萬不要找他做伴郎！」更神奇的是這個Post連其舊愛蕭亞軒亦有畀Like。
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