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范冰冰「塔蓋」Look被彈
冰冰這個蘑菇頭並非個個都Like。
內地女星范冰冰經歷逃稅風波後，積極尋求大翻身，將重心轉往時尚圈。向來引領潮流的她，近日以蘑菇頭新Look展現女人味，但一頭厚重「屎塔蓋」短髮卻負評如潮，有網民狠批：「應該換個設計師」、「很難評的髮型」、「這個頭髮甚麼意思？」、「髮型師出來捱打！」亦有人讚她勇於嘗試新風格，而且都能駕馭。
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