中娛星動：飯局行兇 睇見都煩！ 陳偉霆篤爆男星借醉現「狼」相

在內地人氣高企的男星陳偉霆，近日在節目中爆料表示，看不過眼疑有男星在飯局及聚會中手多多，借酒意向女生動手動腳。雖然他未有公開對方名字，但已獲網民大讚正直！

型男陳偉霆早年轉戰內地發展演藝事業，成功搶灘成為炙手可熱的紅星，人氣一時無兩，去年參與內地綜藝節目《一起露營吧》更掀起一股露營潮！添食的《一起露營吧2》甫推出即引來外界極大回響，首集他曾爆料，指一位他頗喜歡的藝人，愛在綜藝節目製造矛盾，務求成為討論話題及推高收視，他的一番言論引起網民注視，更一度登上熱搜。

網民讚正直

陳偉霆於最新一集再度爆料，在「圍爐夜話」環節中，以「你的社交勿擾黑名單」為主題，大爆疑有演員借酒意對女生動手動腳！他表示有一些朋友可能因拍戲而認識，然後在開機飯或生日活動上「動手」，他說：「當你看到有一些男生，他的專注點永遠是在女生上面的話，特別是喝了幾杯的時候，就有這一些小小的動作，我都會覺得好煩！」雖然未有指名道姓或透露更多特徵，但已贏得網民讚賞，指他正直及尊重女性：「追星就要追陳偉霆這樣三觀正的！」、「希望陳偉霆的真誠不要被誤會。」