莊鍶敏曼谷搞下水禮 譚嘉儀林鈺洧出海射「導彈」

夏天又來臨，幾位女星率先來個水着大放送！港姐林鈺洧孖歌手譚嘉儀性感拋胸遊船河，莊鍶敏則在曼谷泳池大解放，穿上Pink爆三點式，大晒傲人雙峰。

近日天氣酷熱，譚嘉儀急不及待出海消暑，並分享與港姐林鈺洧相約遊船河的照片。嘉儀雖然細細粒，但穿上白色比堅尼夾出深長事業線；有D cup導彈身材的林鈺洧穿紅色一件頭泳衣，胸前盡顯Big爆感覺，性感撩人！

減食量免凸腩 嘉儀受訪時透露今年第一次落水：「之前同林鈺洧合作過，佢好爽朗，大家好啱傾，佢又靚女，身材又好，性格都好好，我好欣賞佢。」雖然身形弗爆，她卻表示：「其實呢排放鬆咗，都要努力Keep fit。」她坦言數日前知道要去遊船河已作準備：「已經開始食少咗，費事脹卜卜，我都會有少少肚腩仔。」她自認為食，會逼自己勤做運動：「一星期至少做4、5日㗎，喺屋企做HIIT（高強度間歇訓練），我係狂跳出晒汗。當然依家冇上年開騷時咁Fit，嗰時得39kg，依家都肥番，唔使做騷動力係少咗，放鬆啲。但我哋做呢行係永無止境咁減肥，係要好克制㗎！」

她又在網上分享與林鈺洧一齊跳舞的短片，笑言除了網上熱爆的「開花舞」，另一隻Cupid Song亦相當有人氣：「第一次喺船上排舞，好好玩。」她又透露已着手籌備新歌，希望暑假前推出，坦言對上一首新歌已是去年7月，自己都很心急。

另一邊廂的莊鍶敏與台灣老公離婚後感情未有着落，之前雖與大S前夫汪小菲傳出緋聞，但她未有承認戀情。單身的她近日到泰國曼谷旅遊，趁機來個大解放，穿上粉紅色泳衣大晒驕人雙峰，不少網民睇完後表示未夠喉，而她發文：「這個無邊際泳池實在太美了，不拍多點照會後悔吧。」有人即催促她再放靚相開心Share！