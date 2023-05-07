娛圈單打：港女紛紛性解放 脫完一個又一個

自從「港產AV女優第一人」素海霖搏盡一脫，轟動全城後，港女下海彷彿成為時尚。嗱，好似一位名叫Alice Wong嘅混血港女，除衫打真軍不甘後人，選擇喺台灣出道做AV女優，成為港產第二人。據聞其AV處女作全程冇打格，非常賣力，可惜樣子不及素海霖標青，被網民嫌棄唔夠靚。

呢股潮流方興未艾，未見盡頭，呢，話口未完，又有香港網紅KitKat接力，去日本拍攝尺度極大的超性感寫真，但見阿妹「導彈級」身材，麻甩仔垂涎欲滴，好奇佢會唔會更進一步，成為第三位下海AV女優喎。咁講啦，先行者永遠係最難，只要有人開咗個頭，追隨者肯定陸續有來。

即係咁，拍AV過去肯定唔係馨香職業，單係日本呢個AV大國，雖然有三上悠亞呢啲極其成功的例子，但只係冰山一角，AV女優嘅血淚史、辛酸史一匹布咁長，有些女優鬱鬱不得志，甚至自尋短見。此所以，竟然有港女主動下海，都咪話唔出人意料。

觀乎素海霖至今仍然雄霸銷售榜前列位置，風頭強勁，似乎呢鋪真係博得有道理。話時話，港女唔再怕醜，除衫打真軍毫不忸怩，亦見社會風氣真的開放了。正所謂，笑貧不笑娼。香港係高度資本主義社會，認錢唔認人，只要名利雙收，哪怕是出賣肉體也是光明正大。何況AV只係拍戲，同當娼係兩碼子事。

然則，港女脫完一個又一個是否好事，真係見仁見智。畢竟，皮肉生涯不易為，火紅如三上悠亞也要在30歲前引退。當新鮮感一過，下海港女靠甚麼維持人氣，才是最傷腦筋的事！