租船爬欄各出奇謀 周杰倫海濱開騷 逾萬人免費「偷聽」

歌迷大讚「最屌」

台上的周董一出場即打招呼說：「香港！我回來了！是不是很久沒見了？你們有想我嗎？除了我的舊歌，我的新歌也都有聽嗎？我的新歌好聽還是舊歌好聽呢？」當獻唱《鬥牛》時，出名是籃球迷的他穿上牛仔運動服大玩花式籃球。及至個唱尾聲，寵粉的他與台下歌迷互動，笑說：「好像外面也有人坐船在聽我演唱會是嗎？聽說JJ（林俊傑）的演唱會有人在旁邊野餐是不是？那今天有人烤肉嗎？今天你們會想回家了嗎？」歌迷大叫「不趕回家」，他笑言這就有理由多唱幾首，又以廣東話再度問好：「有冇掛住我？」又叫台下歌迷點唱，有人拿到咪激讚：「你是最屌的！永遠第一名！」他謙稱前來探班的張學友才是第一名。