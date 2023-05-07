租船爬欄各出奇謀 周杰倫海濱開騷 逾萬人免費「偷聽」
台灣天王周杰倫共7場香港站巡迴演唱會開鑼，創下兩個「最多」紀錄，2萬名Fans齊集中環海濱狂歡開嘉年華，場外更見奇景，除約50艘遊艇開船P隔岸睇免費騷外，更有逾萬歌迷逼爆場外聽歌，有人不惜爬上3米高欄，甚至有至少2名歌迷騎膊爬高疑企圖入場，為見偶像不惜以身犯險。
苦候3年半，因疫情而多次延期的周杰倫（周董）世界巡迴演唱會香港站，前晚順利在中環海濱活動空間開鑼，首度在港開戶外騷的他吸引2萬歌迷入場，共7場騷累積入場人次達14萬，成為在該場地開個人演唱會最多場次及最多觀眾的歌手。
場內氣氛勁High，未能撲到飛的Fans為參與「嘉年華」亦出動海、陸秘技，除鄰近的維多利亞港出現多達四、五十艘遊艇開住船P睇騷外，外圍的碼頭、草地等更是萬人空巷，有狂迷甚至冒險攀爬3米高圍欄企圖入場，險象環生。
歌迷大讚「最屌」
台上的周董一出場即打招呼說：「香港！我回來了！是不是很久沒見了？你們有想我嗎？除了我的舊歌，我的新歌也都有聽嗎？我的新歌好聽還是舊歌好聽呢？」當獻唱《鬥牛》時，出名是籃球迷的他穿上牛仔運動服大玩花式籃球。及至個唱尾聲，寵粉的他與台下歌迷互動，笑說：「好像外面也有人坐船在聽我演唱會是嗎？聽說JJ（林俊傑）的演唱會有人在旁邊野餐是不是？那今天有人烤肉嗎？今天你們會想回家了嗎？」歌迷大叫「不趕回家」，他笑言這就有理由多唱幾首，又以廣東話再度問好：「有冇掛住我？」又叫台下歌迷點唱，有人拿到咪激讚：「你是最屌的！永遠第一名！」他謙稱前來探班的張學友才是第一名。
對於場外歌迷各出奇謀睇騷，大會方面呼籲注意安全：「大會同周董不希望有任何意外發生，大會無從阻止有人在海面聽歌，但海面風浪大，喺船上飲酒開派對要小心。」
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230507-0507_00282_041/租船爬欄各出奇謀-周杰倫海濱開騷-逾萬人免費「偷聽」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：