廣播九十五周年 十大中文金曲 得獎名單
優秀流行歌手大獎（排名不分先後）
炎明熹、李幸倪、柳應廷、姜濤、泳兒、
馮允謙、衛蘭、鄭欣宜、王灝兒、張天賦
十大中文金曲獎（排名不分先後）
1.《葉落冰川》泳兒
2.《報復式浪漫》馮允謙
3.《人啊人》陳奕迅
4.《Dum Dum》Gin Lee
5.《飛鳥俠》布志綸
6.《好想約你》炎明熹
7.《留一天與你喘息》陳卓賢
8.《Glitterfalls》鄭欣宜
9. 《We All Are》MIRROR
10.《老派約會之必要》張天賦
優秀流行華語歌曲獎
《為你寫下這首情歌》五月天
最有前途男新人獎
金獎：魏浚笙
銀獎：李駿傑
銅獎：陳宗澤
優異獎：吳啟洋、余宗遙、黃明德（排名不分先後）
最有前途女新人獎
金獎：雲浩影
銀獎：張蔓莎
銅獎：蘇麗珊
優異獎：鍾柔美、張天穎、Lolly Talk（排名不分先後）
最佳進步獎
金獎：洪嘉豪
銀獎：石山街
銅獎：安俊豪
CASH最佳創作歌手獎
金獎：馮允謙
銀獎：洪嘉豪
銅獎：陳明憙
最佳樂隊／組合獎
金獎：MIRROR
銀獎：Supper Moment
銅獎：石山街
最佳中文唱片獎
男歌手：周杰倫《最偉大的作品》
女歌手：泳兒《Dark Light Of The Soul》
全球華人至尊金曲獎
《老派約會之必要》主唱：張天賦
作曲：陳澤鴻、張天賦 作詞：黃偉文
最優秀流行歌手大獎
男歌手：張天賦
女歌手：鄭欣宜
廣播九十五周年金曲榮譽大獎：顧嘉煇
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