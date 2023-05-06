英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 彩虹小王國
9:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
10:00 權能時間（S）（粵／英麗音）
11:00 至尚生活（S）
11:25 明珠雜誌（S）
11:50 世界自然奇觀之最（S）
12:45 花生動畫（S）（粵／英麗音）
1:00 法式家鄉菜（S）（粵／英麗音）
1:55 我要做廚神:澳洲篇（ⅩⅡ）（S）
2:50 靚太拿手菜（S）
3:20 東瀛入廚易
3:30 恩雨之聲（S）（粵／普麗音）
4:00 花生動畫（S）（粵／英麗音）
4:15 普通話新聞報道
4:30 彩虹小王國
5:00 毛毛故事時間（Ⅳ）
5:30 蟲蟲老友記
6:00 野性七大洲（S）（粵／英麗音）
7:00 手語新聞報道（S）及話說當年
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 超級餅藝大師（Ⅳ）（S）
8:30 全美一叮明星賽（PG）（S）
9:20 100道風味
9:30 異獸戰（PG）（S）（粵／英麗音）
11:25 晚間新聞及話說當年
11:45 賽馬預測
12:15 靚太拿手菜（S）
12:45 中國24小時及金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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