英國唱作天王Ed Sheeran早前就名曲《Thinking Out Loud》被指涉嫌抄襲已故男歌手Marvin Gaye名曲《Let's Get it On》的官司在美國紐約出庭應訊,Ed上庭作供時堅決否認抄歌,最終前日獲判勝訴,鬆一口氣的他在庭外笑言自己不用退出樂壇。