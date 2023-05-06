幕後人員捲性侵案 南宮民無辜受累 新劇未播遭抵制

韓星南宮民孭飛的古裝新劇在下月開播前爆出抵制風波，有幕後人員被揭曾牽涉一宗「12人輪姦案」並害死兩姊妹，死者母親號召劇迷罷睇，大批網民留言聲援兼向電視台施壓。

南宮民去年憑韓劇《千圜律師》更上一層樓後，便接拍MBC電視台下月啟播的古裝劇《戀人》。他自年初起不時分享新劇拍攝花絮，搶先曝光古裝造型，劇組亦公開他與女主角安恩真的宣傳片造勢，至於上月下嫁男星李昇基的李多寅亦於劇中作婚後復出。劇迷一向盛讚南宮民挑選劇本有眼光，原本對其新作相當期待，但在播出前卻因幕後人員曾牽涉性侵案而遭網民發起抵制。

涉事人參與選角工作 案中死者的母親日前上載短片，表示研究生女兒A於2004年透過胞妹介紹，接觸一家娛樂公司並獲斟於劇集演配角，沒料到工作期間慘遭娛樂公司組長及選角負責人等12名員工集體性侵，報警後又遭2次傷害，受打擊的A於2009年自殺身亡，妹妹因內疚而步姐姐後塵輕生。痛失兩女的母親獲悉這宗「配角演員姊妹自殺事件」的加害者依然在演藝界工作，更參與《戀人》配角演員的選角，即嬲爆號召群眾抵制。大批網民湧到電視台官網留言聲援，揚言如不辭掉涉性侵案的員工，便會罷睇劇集。

為盡快平息風波，劇組在官網回應爭議，承認《戀人》製作組包含外判的臨時演員公司，涉爭議的員工確曾出現在拍攝現場，電視台十分重視觀眾的意見與憂慮，已下令當事人禁止接近片場，為免他參與其他工作，劇組決定與相關公司終止合約，希望觀眾能夠支持下月開播的《戀人》。另外，劇集一部接一部的安恩真，與復仇劇《黑暗榮耀》系列男主角李到晛合演的新劇《壞媽媽》正熱播，口碑不俗，最新一集收視更升破7%。