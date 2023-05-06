暢所欲玄：月食加冕 吉凶難料

查理斯三世將於倫敦時間2023年5月6日星期六早上11時在西敏寺大教堂接受加冕，大家除了關注會有誰出席這件英國大事外，身為占星界一分子都想知道這次加冕禮所擇的日子及時辰，究竟天上出現甚麼星象。

先了解查爾斯三世的本命盤星座，作為太陽天蠍座的他，月亮在金牛座零度，跟他的母親伊利沙伯二世的金牛座太陽在同一度數，而上升坐落在獅子座的國王，是有散發着一點霸氣的風範。

那為甚麼要了解國王的星座組合？因為在加冕禮的前一天，剛剛是天蠍座的滿月及月食，月食的月亮就在國王的天蠍座太陽附近，月食的太陽就在國王的金牛座月亮附近。日食和月食一向都是帶來改變的驅動力，如果想事情能夠長久穩定地進行，一般都不會選擇在日月食的日子進行啟動儀式。

此外，這天的水星還在金牛座逆行，冥王星亦剛剛在水瓶座零度逆行，非常緊密地影響着國王的金牛座月亮，這不安感覺確實是存在，而國王的月亮跟秘密敵人或秘密事情有關，或者在加冕禮之後的六個月，會有一些對國王不利的消息出現，如果他有找占星師去擇日進行加冕禮的話，5月6日絕不是最好的選擇。

占星師Ida