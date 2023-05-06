杜之克冇TVB情意結

早前被有線委任為執行董事的杜之克昨日會見傳媒，講到他與余詠珊都是無綫舊將過檔，被質疑會否將舊公司一套搬過來？杜之克強調：「我本身冇TVB出身情意結，唔同公司有唔同屬性，所以一定唔會將大台嘅嘢搬過嚟。」他稱有意邀紅星打響頭炮：「邊個都可以傾合作，個世界好闊，已經離開一台獨大嘅世界。」