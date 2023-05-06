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王思佳晒珍藏手袋 惹質疑
台灣女星王思佳出名是「索爆富婆」，最近現身台灣綜藝節目《女人我最大》，與名媛關穎齊齊擔任嘉賓，公開晒出珍藏多年的限量版、絕版天價手袋，更表示希望大家不要誤會她們炫富。數十個奢侈包包令人咋舌，但事後竟換來網友懷疑她用「山寨貨手袋」！
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