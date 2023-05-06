娛樂

孫儷遊樂園 開心過細路
內地女星孫儷與老公鄧超育有一對子女，近日他們趁假期享受親子之樂，帶着兩位小朋友到主題樂園遊玩，並將相片放上社交網分享。穿上吊帶褲的孫儷十足大細路，玩旋轉木馬時舉V拍照，比旁邊的兒子還要興奮，鄧超則童心未泯揹着卡通造型的手袋，網友都笑言鄧超好像回到老家一樣開心。
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