瑤瑤有求必應 3級互動

台灣女星瑤瑤（黃喬歆）於《我愛黑澀會》出道，憑爽朗自然的親和個性成為各大綜藝節目的常見嘉賓。早前她在節目上被起哄要求現場換上Deep V的背心外，主持人藍心湄更從中空Cut的位置伸手進去以作整理，如入無人之境的互動，令現場一眾男嘉賓目瞪口呆。