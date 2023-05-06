娛樂

瑤瑤有求必應 3級互動
台灣女星瑤瑤（黃喬歆）於《我愛黑澀會》出道，憑爽朗自然的親和個性成為各大綜藝節目的常見嘉賓。早前她在節目上被起哄要求現場換上Deep V的背心外，主持人藍心湄更從中空Cut的位置伸手進去以作整理，如入無人之境的互動，令現場一眾男嘉賓目瞪口呆。
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