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陳豪畀女圍興奮讚好
陳豪有大班朋友陪慶生。
視帝陳豪與太太陳茵媺結婚多年恩愛不減，是圈中出名的好老公。人緣極佳的他雖然早於上月已過生日，但仍有不少朋友排隊為他慶祝，他在社交網上載切蛋糕照片，見他「畀女圍」心情絕佳，舉高手讚好，不少朋友都有留言送上祝福。不過，有網民指他可能是工作忙碌，又要照顧小朋友，相中顯得有點憔悴，連髮線都有向後移。
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