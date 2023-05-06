娛樂

陳豪畀女圍興奮讚好

陳豪有大班朋友陪慶生。 陳豪有大班朋友陪慶生。
陳豪有大班朋友陪慶生。
視帝陳豪與太太陳茵媺結婚多年恩愛不減，是圈中出名的好老公。人緣極佳的他雖然早於上月已過生日，但仍有不少朋友排隊為他慶祝，他在社交網上載切蛋糕照片，見他「畀女圍」心情絕佳，舉高手讚好，不少朋友都有留言送上祝福。不過，有網民指他可能是工作忙碌，又要照顧小朋友，相中顯得有點憔悴，連髮線都有向後移。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc